



США обещают Ирану "суровый" ответ за поставку баллистических ракет России

Соединенные Штаты предупредили Тегеран о "суровом" ответе, если он предоставит России баллистические ракеты.



Ранее шесть источников сообщили агентству Reuters, что Иран предоставил Москве большое количество мощных баллистических ракет класса "поверхность-поверхность".



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По данным трех иранских источников, на которые ссылается Reuters, Иран предоставил около 400 ракет, в том числе множество из семейства баллистических ракет малой дальности Fateh-110, таких как Zolfaghar.



Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон не может подтвердить этот шаг.



"Иранцы ясно дают понять, что они будут поставлять баллистические ракеты в Россию, и у нас нет оснований полагать, что они не пойдут до конца", - отметил Кирби на виртуальном брифинге с журналистами.



Пресс-секретарь США предупредил о введении дополнительных санкций против Тегерана и вынесении этого вопроса на рассмотрение Совета Безопасности ООН.



"Мы готовы пойти дальше, если Иран продаст баллистические ракеты России".



Кирби заверил, что если Иран поставит баллистические ракеты России, "ответ международного сообщества будет быстрым и жестким".



Украинская сторона также не подтвердила сообщения Ирана о поставках ракет России.

