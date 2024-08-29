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Хуситы похвастались кадрами недавнего захвата греческого судна
29.08.2024 21:35 Алина Груднева

Хуситы похвастались кадрами недавнего захвата греческого судна

Йеменские хуситы показали кадры недавнего захвата греческого нефтяного танкера Sounion,

Судно было неоднократно атаковано 23 августа, после чего члены экипажа были эвакуированы.

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На кадрах видно, как на борту, в котором заметны пробоины, горит пожар. А хуситы тем временем беспрепятственно расхаживают по палубе с автоматами наперевес.

После установки взрывных устройств и под крики "Аллаху Акбар" хуситы осуществили подрыв.

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