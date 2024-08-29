



Хуситы похвастались кадрами недавнего захвата греческого судна

Йеменские хуситы показали кадры недавнего захвата греческого нефтяного танкера Sounion,



Судно было неоднократно атаковано 23 августа, после чего члены экипажа были эвакуированы.



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На кадрах видно, как на борту, в котором заметны пробоины, горит пожар. А хуситы тем временем беспрепятственно расхаживают по палубе с автоматами наперевес.



После установки взрывных устройств и под крики "Аллаху Акбар" хуситы осуществили подрыв.