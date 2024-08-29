



Россия начала бомбить свою территорию

Российская авиация атаковала ледовую арену в селе Заолешенка около Суджи. Заолешанка оказалась под контролем ВСУ после начавшегося 6 августа наступления украинской армии в Курской области.



Россияне хотели выбить ВСУ из населенного пункта и пустились во все тяжкие, - нанесли удар по спортивному комплексу, используя фугасную авиационную бомбу.



Военный аналитик издания BILD Репке опубликовал фото, на котором видно, что арена полностью разрушена.



“Россия не останавливается перед уничтожением собственной инфраструктуры, занятой украинцами, и использует то же оружие, что и в Украине, чтобы выбить украинских солдат. При этом уничтожается все, что находится там, любое здание”, — прокомментировал Репке.



“Российская армия не делает разницы между собственной территорией и территорией Украины. Это не исключение, а правило”.



