



Ордер не помеха: Путин отправится в страну, которая подписала Римский статут

Владимир Путин намерен посетить с официальным визитом Монголию, которая является подписантом Римского статута Международного уголовного суда в Гааге.



По данным пресс-службы Кремля, его визит состоится 3 сентября по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.



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"В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - сказано в сообщении.



Примечательно, что, поскольку Монголия подписала и ратифицировала Римский статут, она формально должна арестовать Путина, на что МУС ранее выдала ордер.