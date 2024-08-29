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Ордер не помеха: Путин отправится в страну, которая подписала Римский статут
29.08.2024 19:47 Алина Груднева

Ордер не помеха: Путин отправится в страну, которая подписала Римский статут

Владимир Путин намерен посетить с официальным визитом Монголию, которая является подписантом Римского статута Международного уголовного суда в Гааге.

По данным пресс-службы Кремля, его визит состоится 3 сентября по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

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"В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - сказано в сообщении. 

Примечательно, что, поскольку Монголия подписала и ратифицировала Римский статут, она формально должна арестовать Путина, на что МУС ранее выдала ордер.

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