Макрон ответил, знал ли о прибытии Дурова
Президент Франции Эммануэль Макрон не знал заранее о готовящемся аресте основателя Telegram Павла Дурова.
По данным Reuters, источник в парижской прокуратуре сообщил, ни он, ни МИД Франции не были уведомлены.
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"Французские власти были уведомлены о намерении арестовать Дурова уже после начала операции. Это поставило французское руководство в сложное положение", - сказано в сообщении.
По словам самого Макрона, он и не собирался встречаться с Дуровым и даже не знал о прибытии предпринимателя во Францию.