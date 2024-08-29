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Макрон ответил, знал ли о прибытии Дурова
29.08.2024 22:02 Алина Груднева

Макрон ответил, знал ли о прибытии Дурова

Президент Франции Эммануэль Макрон не знал заранее о готовящемся аресте основателя Telegram Павла Дурова.

По данным Reuters, источник в парижской прокуратуре сообщил, ни он, ни МИД Франции не были уведомлены.

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"Французские власти были уведомлены о намерении арестовать Дурова уже после начала операции. Это поставило французское руководство в сложное положение", - сказано в сообщении.

По словам самого Макрона, он и не собирался встречаться с Дуровым и даже не знал о прибытии предпринимателя во Францию.

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