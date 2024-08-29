



В Австрии нейрохирург разрешила участвовать в операции своей дочери

33-летний лесоруб срочно был доставлен в больницу, поскольку получил травму головы на работе. Его на самолете доставили в Университетскую больницу Гарца, где, собственно, ситуация усугубилась произошедшим уже в больнице. Операция шла по этапам. Однако в какой-то момент врач разрешила своей дочери просверлить отверстие в черепе пациента.



Случилось это зимой. Но известно об этом стало только 26 апреля, когда в прокуратуру была подана анонимная жалоба. Началась проверка, в ходе которой и стало известно об этом случае. Прокуратура не усмотрела в этом никакого положительного момента. Что интересно, - сам пациент не жаловался, а узнал об этом из новостей.



Как пишет Daily Mail, в настоящий момент все семеро врачей, принимавших участие в операции, находятся под следствием по статье о нанесении тяжких телесных повреждений. Но нам интересно, кто проболтался.



