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В Москве раввина отказались везти в такси Яндекс: видео
29.08.2024 10:11 Катя Шульц

В Москве раввина отказались везти в такси Яндекс: видео

В Москве узбек водитель-такси Яндекс отказался везти раввина Михоэля Ставропольского, потому что “он еврей”.

После недолгого разговора водитель-антисемит уехал, пассажир — Михоэль Ставропольский, раввин молодежной организации Яхад, обратился в техподдержку. Там обещали разобраться в случившемся.


 

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