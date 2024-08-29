



В Москве раввина отказались везти в такси Яндекс: видео

В Москве узбек водитель-такси Яндекс отказался везти раввина Михоэля Ставропольского, потому что “он еврей”.



После недолгого разговора водитель-антисемит уехал, пассажир — Михоэль Ставропольский, раввин молодежной организации Яхад, обратился в техподдержку. Там обещали разобраться в случившемся.