В Москве раввина отказались везти в такси Яндекс: видео
В Москве узбек водитель-такси Яндекс отказался везти раввина Михоэля Ставропольского, потому что “он еврей”.
После недолгого разговора водитель-антисемит уехал, пассажир — Михоэль Ставропольский, раввин молодежной организации Яхад, обратился в техподдержку. Там обещали разобраться в случившемся.
В Москве водитель «Яндекс Такси» отказался везти раввина, потому что он еврейhttps://t.co/VqOUtFi22w pic.twitter.com/fc6gpDQ3Lu— Холод (@holodmedia) August 29, 2024