



США увеличили производство 155-мм снарядов на 50%

В США сообщили об увеличении объемов производства 155-мм снарядов на заводе в Скрантоне в штате Пенсильвания. Производство выросло с 24 тыс. до 36 тыс. боеприпасов в месяц. Об этом сообщает Associated Press.



Кроме того, в процессе разработки находятся три новые производственные линии. Запуск дополнительных мощностей позволит предприятию производить еще больше боеприпасов.



С начала войны России против украины, Соединенные Штаты отправили в Украину более 3 млн 155-мм артиллерийских снарядов.



