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США увеличили производство 155-мм снарядов на 50%
29.08.2024 09:59 Катя Шульц

США увеличили производство 155-мм снарядов на 50%

В США сообщили об увеличении объемов производства 155-мм снарядов на заводе в Скрантоне в штате Пенсильвания. Производство выросло с 24 тыс. до 36 тыс. боеприпасов в месяц. Об этом сообщает Associated Press. 

Кроме того, в процессе разработки находятся три новые производственные линии. Запуск дополнительных мощностей позволит предприятию производить еще больше боеприпасов.

С начала войны России против украины, Соединенные Штаты отправили в Украину более 3 млн 155-мм артиллерийских снарядов.

 

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