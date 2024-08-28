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Трамп вновь заговорил про Третью мировую войну
28.08.2024 14:26 Алина Груднева

Трамп вновь заговорил про Третью мировую войну

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что наступление ВСУ в Курской области РФ может привести к Третьей мировой войне.

Соответствующее заявление он сделал в Детройте, выступая перед Ассоциацией Нацгвардии США.

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"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", – объявил Трамп.

Он в очередной раз заявил, что способен привести войну между Украиной и РФ к концу, если победит на выборах.

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую войну и сделаю это в кратчайшие сроки", – пообещал он.

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