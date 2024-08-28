



Словакия одобрила покупку шести батарей ПВО у Израиля

Правительство Словакии одобрило планы по закупке шести мобильных систем ПВО у Израиля за 554,3 млн евро, говорится на его веб-сайте. Это связано с тем, что государство-член НАТО усиливает защиту своего воздушного пространства.



Правительство также одобряет закупку более 1300 большегрузных автомобилей повышенной проходимости с колесной формулой 6×6 и 8×8 в рамках совместного приобретения с Чешской Республикой на предполагаемую стоимость 708,3 млн евро, которые заменят стареющие грузовики.



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Правительство не называет оборонную систему, которая будет куплена у Израиля в рамках межправительственной сделки. В октябре оно заявило, что начнет переговоры о покупке одной мобильной системы средней дальности BARAK MX класса "земля-воздух" у Израиля.



В документе министерства обороны говорится, что Словакия использует систему средней дальности 2К12 "КУБ", которая подошла к концу своего срока эксплуатации.



При предыдущем правительстве Словакия передала Украине устаревшую систему ПВО С-300. Нынешняя администрация раскритиковала это решение за снижение возможностей страны в области противовоздушной обороны.



Словакия также выразила заинтересованность в приобретении систем ПВО Patriot. Израиль недавно объявил, что законсервирует свои Patriot.



