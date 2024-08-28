



Оппозиция заявляет, что Беларусь ведет "опасную игру" на границе с Украиной

Оппозиция страны заявила изданию Newsweek , что наращивание военного присутствия Беларуси на границе с Украиной является попыткой Александра Лукашенко продемонстрировать лояльность Владимиру Путину , что может иметь неприятные последствия, если он еще больше вовлечет Минск в войну своего союзника. На прошлой неделе белорусский президент заявил, что треть армии была развернута на границе с Украиной. Заместитель начальника белорусского Генерального штаба Виктор Тумар предупредил, что белорусы будут сопротивляться "любому украинскому вторжению", несмотря на то, что нет никаких доказательств того, что у Киева есть такие планы.



Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 10 августа заявил, что Лукашенко отдал приказ о переброске войск на Гомельское и Мозырское направления в связи с ситуацией в Украине и в Курской области России, вошли войска ВСУ.



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Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии белорусских танков, бронетранспортеров и грузовиков, перебрасываемых к границе.

Однако Лукашенко "ведет опасную игру", отправляя войска к границе Украины, заявил Франак Вечерко, старший советник Светланы Тихановской . Она — белорусский оппозиционный политик, выступавшая против Лукашенко на президентских выборах 2020 года, осужденных на международном уровне как сфальсифицированные. "Речь идет не о защите Беларуси, а о отчаянной попытке подлизаться к Путину и отвлечь внимание от неудач России в Курске", — заявил Вячорка в интервью Newsweek.

