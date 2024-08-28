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Во Франции выдан ордер на арест брата Дурова
28.08.2024 19:17 Алина Груднева

Во Франции выдан ордер на арест брата Дурова

Во Франции объявлен в розыск брат задержанного ранее предпринимателя Павла Дурова.

Об этом сообщает издание Politico.

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Уточняется, что выдан ордер на арест Николая Дурова по тому же делу, по которому проходит бизнесмен.

Согласно документам, к которым журналисты получили доступ, это случилось еще в марте 2024 года.

Расследование во Франции проходит из-за того, что Telegram отказалась давать ответ на судебный запрос об идентификации пользователя. Также компанию обвиняют в отсутствии сотрудничества с французскими и европейскими властями.

Братья Дуровы обвиняются в "пособничестве в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы".

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