



Во Франции выдан ордер на арест брата Дурова

Во Франции объявлен в розыск брат задержанного ранее предпринимателя Павла Дурова.



Об этом сообщает издание Politico.



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Уточняется, что выдан ордер на арест Николая Дурова по тому же делу, по которому проходит бизнесмен.



Согласно документам, к которым журналисты получили доступ, это случилось еще в марте 2024 года.



Расследование во Франции проходит из-за того, что Telegram отказалась давать ответ на судебный запрос об идентификации пользователя. Также компанию обвиняют в отсутствии сотрудничества с французскими и европейскими властями.



Братья Дуровы обвиняются в "пособничестве в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы".