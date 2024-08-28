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Ростовскую нефтебазу "Атлас" атаковали дроны ГУР и ССО – СМИ
28.08.2024 15:25 Mignews.ua

Ростовскую нефтебазу "Атлас" атаковали дроны ГУР и ССО – СМИ

Крупнейший пожар на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области (РФ) – это результат совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины –база была атакована ударными БпЛА украинского производства.

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Этот объект (нефтебаза – ред.) является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск, объяснил "Украинской правде" источник украинской разведке. 

Однако детали этой операции уточнять не стал, посоветовав дождаться официальных разъяснений от украинских военных. 

А тем временем на резервуарах нефтебазы продолжается пожар.
 

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