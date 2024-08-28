



Глава МАГАТЭ обеспокоен угрозой ядерной аварии на Курской АЭС

На Курской атомной электростанции есть угроза ядерной аварии, а ситуация на нее из-за близости к боевым действиям является серьезной.



Такое заявление по итогам посещения АЭС сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



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Он выразил обеспокоенность тем, что КАЭС не защищена от ударов с воздуха.



"Вот почему мы считаем, что атомная электростанция такого типа, расположенная так близко к точке столкновения или военного фронта, является серьезнейшим фактом", - отметил он.



Гросси отметил, что ядерный реактор АЭС защищен всего лишь обычной крышей.



"Это делает его чрезвычайно открытым и хрупким, например для артиллерийского удара, дрона или ракеты. Курская АЭС имеет реакторы РБМК, идентичные тем, что были на Чернобыльской АЭС. Они особенно опасны, поскольку не имеют защитного "конфайнмента" и уязвимы. Это создает опасность ядерного инцидента", - предупредил Гросси.