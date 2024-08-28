



Во Вьетнаме раскрыта группировка, торговавшая детьми

Полиция Вьетнама арестовала более десятка человек в связи с деятельностью преступной группировки, занимающейся контрабандой детей, которая переправила 16 новорожденных через несколько городов и провинций страны, сообщили государственные СМИ 28 августа.



По данным официальной газеты полиции Хошимина, шестнадцать мужчин и женщин были задержаны за торговлю младенцами в возрасте от трех дней до трех месяцев.



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Банда разыскивала женщин через закрытые группы в социальных сетях, эксплуатируя тех, кому было трудно обеспечивать и заботиться о своих детях.



В отчете говорится, что они купили каждого ребенка по цене от 400 долларов до 930 долларов США.



Затем банда подделала документы об усыновлении и перепродала их по цене от 1400 до 3000 долларов США.



Полиция расследовала 84 предполагаемых случая торговли детьми, которые произошли с начала 2024 года в 32 городах и провинциях.

