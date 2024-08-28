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Предъявлены обвинения мужчинам, которые сожгли Коран в Швеции
28.08.2024 14:42 Алина Груднева

Предъявлены обвинения мужчинам, которые сожгли Коран в Швеции

Прокуратура в Швеции предъявила обвинение двум мужчинам, которые сожгли Коран в 2023 году.

Их обвинили в разжигании межнациональной розни.

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Салван Момика и Салван Наджем участвовали в антимусульманских акциях четырежды за лето 2023 года.

"Оба мужчины преследуются за то, что в этих четырех случаях они делали заявления и обращались с Кораном таким образом, чтобы выразить неуважение к мусульманам из-за их веры", - сказала прокурор Анна Ханккио.

Мужчин обвиняют в сожжении Корана и оскорблениях в адрес мусульман. Один из случаев произошел возле мечети в Стокгольме.

"Заявления и действия мужчин подпадают под положения об агитации против этнической или национальной группы. Важно, чтобы это дело было рассмотрено в суде", - отметила прокурор.

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