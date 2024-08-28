



В США зафиксирована первая смерть из-за вируса, переносимого комарами

Восточный энцефалит лошадей , смертельный вирус, переносимый комарами, привел города Массачусетса в состояние повышенной готовности в преддверии выходных, посвященных Дню труда.



Жители округа Вустер были помещены под "критический уровень риска" Департаментом общественного здравоохранения Массачусетса на этой неделе после того, как в начале этого месяца там заразился мужчина в возрасте восьмидесяти лет . Департамент отказался предоставить дополнительные подробности по этому делу из-за конфиденциальности пациентов.



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На Восточном побережье подтверждено три случая заболевания конским энцефалитом. В прошлом году было зафиксировано семь случаев, а большинство всех случаев за последние 20 лет были зарегистрированы на восточном побережье.



Вирус редок, но невероятно серьезен. Распространяется через укусы инфицированных комаров, около 30 процентов инфицированных умирают. У выживших часто остаются неврологические проблемы. Вакцин или лекарств для лечения или профилактики этой болезни не существует.



27 августа Департамент здравоохранения и социальных служб Нью-Гемпшира сообщил, что взрослый житель Хэмпстеда умер после положительного теста на Восточный лошадиный энцефалит. Человек был госпитализирован из-за тяжелого заболевания центральной нервной системы.





