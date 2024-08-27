



Трамп пообещал создать космическую Нацгвардию

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал создать космическую гвардию в случае своей победы на выборах.



Соответствующее заявление он сделал на предвыборном мероприятии в Детройте.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Пришло время создать космическую Национальную гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США", - объявил Трамп.



По его словам, во время своего предыдущего срока на посту президента США под его руководством были созданы Космические силы. Политик считает это одним из самых больших его достижений.