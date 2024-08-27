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Трамп пообещал создать космическую Нацгвардию
27.08.2024 15:25 Алина Груднева

Трамп пообещал создать космическую Нацгвардию

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал создать космическую гвардию в случае своей победы на выборах.

Соответствующее заявление он сделал на предвыборном мероприятии в Детройте.

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"Пришло время создать космическую Национальную гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США", - объявил Трамп. 

По его словам, во время своего предыдущего срока на посту президента США под его руководством были созданы Космические силы. Политик считает это одним из самых больших его достижений.

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