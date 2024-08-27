Трамп пообещал создать космическую Нацгвардию
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал создать космическую гвардию в случае своей победы на выборах.
Соответствующее заявление он сделал на предвыборном мероприятии в Детройте.
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"Пришло время создать космическую Национальную гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США", - объявил Трамп.
По его словам, во время своего предыдущего срока на посту президента США под его руководством были созданы Космические силы. Политик считает это одним из самых больших его достижений.