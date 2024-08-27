



Вирус, переносимый комарами, заставляет США закрывать парки

Редкий, но потенциально смертельный вирус, переносимый комарами, побудил почти дюжину городов в США закрыть общественные парки на ночь и ограничить мероприятия на открытом воздухе, когда комары наиболее активны.



По словам чиновников, в настоящее время десять общин в Массачусетсе отнесены к группе высокого или критического риска по восточному лошадиному энцефалиту (ВЛЭ), который передается через укус инфицированного комара.



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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время не существует вакцин или лекарств для лечения "очень серьезного" заболевания, также известного как "тройной Э" .



Местные жители были приведены в состояние повышенной готовности после того, как у комаров в этом районе был обнаружен вирус EEE, а в штате был зарегистрирован первый случай заражения человека с 2020 года.

