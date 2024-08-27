



Опрос: Харрис опережает Трампа, повышая шансы демократов на победу

Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки.



По данным The Hill, об этом свидетельствуют результаты опроса Decision Desk HQ.



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В частности, Харрис поддерживают 55% американцев. Уточняется, что у демократов больше шансов победить в Палате представителей и Сенате после выхода Джо Байдена из гонки.



"Республиканская партия остается фаворитом на возвращение большинства в Сенате, хотя анализ DDHQ/The Hill оценивает ее шансы в 67% по сравнению с 78% к моменту выхода из гонки Байдена", - сказано в материале.

