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Опрос: Харрис опережает Трампа, повышая шансы демократов на победу
27.08.2024 09:02 Алина Груднева

Опрос: Харрис опережает Трампа, повышая шансы демократов на победу

Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки.

По данным The Hill, об этом свидетельствуют результаты опроса Decision Desk HQ.

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В частности, Харрис поддерживают 55% американцев. Уточняется, что у демократов больше шансов победить в Палате представителей и Сенате после выхода Джо Байдена из гонки.
 
"Республиканская партия остается фаворитом на возвращение большинства в Сенате, хотя анализ DDHQ/The Hill оценивает ее шансы в 67% по сравнению с 78% к моменту выхода из гонки Байдена", - сказано в материале.
 

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