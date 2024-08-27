



Цукерберг: администрация Байдена давила на Meta во время пандемии

Администрация Байдена оказывала давление на Meta, требуя удалять контент по поводу пандемии коронавируса в Facebook.



По данным агентства Bloomberg, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг.



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По его словам, американская администрация требовала, чтобы контент подвергался жесткой цензуре. Речь шла, в том числе, о сатирических постах.



Цукерберг отметил, что его компания подчинилась требованиям, о чем он теперь сожалеет.



"Я считаю, что давление со стороны администрации было неправильным, и мне жаль, что мы не проявили в этом вопросе большей решимости", - отметил он.