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Цукерберг: администрация Байдена давила на Meta во время пандемии
27.08.2024 11:05 Алина Груднева

Цукерберг: администрация Байдена давила на Meta во время пандемии

Администрация Байдена оказывала давление на Meta, требуя удалять контент по поводу пандемии коронавируса в Facebook.

По данным агентства Bloomberg, об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

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По его словам, американская администрация требовала, чтобы контент подвергался жесткой цензуре. Речь шла, в том числе, о сатирических постах.

Цукерберг отметил, что его компания подчинилась требованиям, о чем он теперь сожалеет.

"Я считаю, что давление со стороны администрации было неправильным, и мне жаль, что мы не проявили в этом вопросе большей решимости", - отметил он.

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