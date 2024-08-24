



Таргет-реклама становится супернавязчивой

Компания Apple запатентовала технологию, которая прочтет ваши мысли через AirPods.



В рекламе пишется, что новинка похожа на на AirPods и использует датчики, соприкасающиеся с ухом, для анализа активности мозга. Эту информацию также можно отслеживать с помощью электродов, размещенных на коже головы или в ухе.



Однако, посмотрите на картинку. Что значит похоже? Кто в здравом уме купит себе такой детектор в уши, чтобы вам без устали сыпали рекламу перед глазами?



Впрочем, если вы хотите сыграть в эту “игру”, попробуйте.



