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Таргет-реклама становится супернавязчивой
24.08.2024 00:30 Катя Шульц

Таргет-реклама становится супернавязчивой

Компания Apple запатентовала технологию, которая прочтет ваши мысли через AirPods.

В рекламе пишется, что новинка похожа на на AirPods и использует датчики, соприкасающиеся с ухом, для анализа активности мозга. Эту информацию также можно отслеживать с помощью электродов, размещенных на коже головы или в ухе.

Однако, посмотрите на картинку. Что значит похоже? Кто в здравом уме купит себе такой детектор в уши, чтобы вам без устали сыпали рекламу перед глазами? 

Впрочем, если вы хотите сыграть в эту “игру”, попробуйте.

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