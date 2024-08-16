



Ученые раскрыли тайну одного из камней Стоунхенджа

Один из камней Стоунхенджа, который представляет собой 6-тонную глыбу, использовался как алтарь.



По данным The Wall Street Journal, группа геологов из Великобритании и Австрии провела анализ структуры камня и выяснила, что он был взят почти в 700 километрах от этого загадочного построения - на севере Шотландии.



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До недавнего времени считалось, что алтарный камень прибыл из Уэльса. Анализ установил, что он представляет собой осадочную породу, состоящую из мелких спрессованных зерен. По словам исследователей, эти зерна являются "уникальным отпечатком пальцем или ДНК", которое можно измерить с помощью лазерной абляции масс-спектрометрии.



"Мы были в шоке, когда узнали, что алтарный камень с северо-востока Шотландии", - сообщил профессор университета Аберистуита в Уэльсе Ник Пирс.



По словам геологов, большинство камней, которые весят 20-30 тонн, были взяты поблизости. Однако глыбы во внутреннем кругу отличались от горных пород в этом районе.



Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что древние сообщества из разных частей Британии имели гораздо более тесные социальные связи, чем считалось ранее.