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Смерть Мэтью Перри: предъявлены обвинения
16.08.2024 10:39 Алина Груднева

Смерть Мэтью Перри: предъявлены обвинения

Прокуратура в США предъявила обвинения пятерым задержанным по подозрению в причастности к смерти звезды сериала "Друзья" Мэтью Перри.

По данным информационного агентства АР, среди них оказались бывший ассистент актера и двое врачей.

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По словам прокурора Мартина Эстрада, медики воспользовались зависимостью Перри с целью обогащения. Они предоставили ему большое количество кетамина и обсуждали во время переписки, сколько тот готов за это заплатить. 

Также врачей обвиняют в попытке скрыть свою роль в поставках вещества умершему от передозировки актеру. 

Ассистент Перри признала свою вину в том, что сделала Мэтью несколько инъекций в день, когда тот скончался в джакузи.

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