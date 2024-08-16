



Смерть Мэтью Перри: предъявлены обвинения

Прокуратура в США предъявила обвинения пятерым задержанным по подозрению в причастности к смерти звезды сериала "Друзья" Мэтью Перри.



По данным информационного агентства АР, среди них оказались бывший ассистент актера и двое врачей.



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По словам прокурора Мартина Эстрада, медики воспользовались зависимостью Перри с целью обогащения. Они предоставили ему большое количество кетамина и обсуждали во время переписки, сколько тот готов за это заплатить.



Также врачей обвиняют в попытке скрыть свою роль в поставках вещества умершему от передозировки актеру.



Ассистент Перри признала свою вину в том, что сделала Мэтью несколько инъекций в день, когда тот скончался в джакузи.