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Смерть Мэтью Перри: раскрыты имена нескольких обвиняемых
16.08.2024 12:14 Алина Груднева

Смерть Мэтью Перри: раскрыты имена нескольких обвиняемых

В пятницу, 16 августа, в СМИ раскрыли имена обвиняемых в причастности к смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри.

В ходе допроса свою вину признал его личный помощник Кеннет Ивамас.

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Он признался, что ежедневно вводил Мэттью огромные дозы мощных транквилизаторов по предписанию доктора Сальвадора Пласченсия.

Уточняется, что инъекции помощник Перри вводил до шести раз в день. Третьм лицом, в отношении которого предъявлены обвинения, - 41-летняя "королева кетамина" Джасвин Сангха.

Как выяснилось, это именно она нелегально поставляла препарат актеру. Имена еще двух обвиняемых пока что держатся в тайне.

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