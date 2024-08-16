



Вы очень удивитесь, узнав как переплетаются родственные связи семьи Джексон

Джанет Джексон во время интервью со Скоттом Миллсом в программе BBC “Radio 2 Breakfast Show” внезапно открыла секреты родственных связей их семьи в мире знаменитостей.



Об этом пишет издание New York Post.



В радиоинтервью Джанет нехотя обронила, что является родственницей Сэмюэля Л. Джексона, Стиви Уандера и Трейси Чепмен.



Скотт Миллс спросил Джанет: “Кто-то мне уже говорил об этом раньше, вы родственник Стиви?”“Он наш кузен”, — небрежно ответила Джанет. “Мало кто знает об этом. Он наш кузен по материнской линии. Как и Трейси Чепмен”.Миллс спросил Джанет, могут ли они “пройтись” по ее генеалогическому древу, на что та призналась, что 75-летний Сэмюэл также является ее двоюродным братом.“Так кем для тебя является Стиви?” — спросил Миллс.Джанет повторила, что 74-летний Уандер и 60-летняя Чепмен — ее двоюродные брат и сестра.Когда Джанет снова спросили о ее родственных связях с Сэмюэлем, она ответила: “Он был бы и моим кузеном, я имею в виду, что он мне не родной брат”.