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Вы очень удивитесь, узнав как переплетаются родственные связи семьи Джексон
16.08.2024 05:30 Катя Шульц

Вы очень удивитесь, узнав как переплетаются родственные связи семьи Джексон

Джанет Джексон во время интервью со Скоттом Миллсом в программе BBC “Radio 2 Breakfast Show” внезапно открыла секреты родственных связей их семьи в мире знаменитостей.

Об этом пишет издание New York Post.

В радиоинтервью Джанет нехотя обронила, что является родственницей Сэмюэля Л. Джексона, Стиви Уандера и Трейси Чепмен.


Скотт Миллс спросил Джанет: “Кто-то мне уже говорил об этом раньше, вы родственник Стиви?”

“Он наш кузен”, — небрежно ответила Джанет. “Мало кто знает об этом. Он наш кузен по материнской линии. Как и Трейси Чепмен”.

Миллс спросил Джанет, могут ли они “пройтись” по ее генеалогическому древу, на что та призналась, что 75-летний Сэмюэл также является ее двоюродным братом.

“Так кем для тебя является Стиви?” — спросил Миллс.

Джанет повторила, что 74-летний Уандер и 60-летняя Чепмен — ее двоюродные брат и сестра.

Когда Джанет снова спросили о ее родственных связях с Сэмюэлем, она ответила: “Он был бы и моим кузеном, я имею в виду, что он мне не родной брат”.

 

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