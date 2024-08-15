



Тайна Стоунхенджа углубляется: алтарь найден в Шотландии

Центральный камень знаменитого памятника Стоунхендж на юго-западе Англии был привезен с северо-востока Шотландии, расположенного в 750 километрах, заявили ученые. Это позволило разрешить одну загадку, но поднять другую: как доисторическим строителям удалось переместить огромную плиту так далеко?



Неолитический круг из гигантских камней был источником удивления и загадок на протяжении многих лет.

Совсем недавно ученые определили, что вертикальные песчаники этого участка были добыты в сравнительно близком Мальборо, а голубые камни, выстроенные около его центра, были добыты в Уэльсе.



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Однако происхождение Алтарного камня — уникальной шеститонной плиты, лежащей на боку в центре круга, — оставалось неясным.



Долгое время считалось, что он также пришел из Уэльса, но тесты в этом направлении всегда "давали нулевой результат", говорит Ричард Бевинс, профессор из Университета Аберистуита в центральном Уэльсе и соавтор нового исследования.



Это побудило группу британских и австралийских исследователей расширить свои горизонты и в результате обнаружить нечто "совершенно сенсационное", рассказал он агентству AFP.



Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, с помощью химического анализа они определили, что алтарный камень был найден в Оркадской котловине в Шотландии, которая находится не менее чем в 750 километрах от Стоунхенджа.