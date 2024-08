Производитель майонеза Hellmann's выпустил аромат с запахом майонеза

Ну, теперь мы видели все.



После того как китайцы на новый год выпустили лимитированную серию кофе со свининой, казалось бы было сложно этот мир чем-то удивить. Но японцы решили показать как они освежаются напитком с зеленым луком.



И вот новый шедевр. Компания-производитель майонеза Hellmann's выпустила аромат с запахом майонеза и петрушки. Стоит этот шедевр 8 баксов.

The fragrance you’ve been craving is here. Introducing Will Levis No. 8, Parfum de Mayonnaise. Daily supply is limited.​https://t.co/JKguMXqV7d pic.twitter.com/cJZVYNQlNC