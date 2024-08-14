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Цукерберг подарил своей жене скульптуру с ее изображением
14.08.2024 11:45 Катя Шульц

Цукерберг подарил своей жене скульптуру с ее изображением

Марк Цукерберг не устает оказывать знаки любви своей жене Присцилле Чан. На этот раз Марк подарил ей огромную скульптуру с ее изображением.

“Возвращаем римскую традицию создания скульптур своей жены”, — написал Цукерберг во вторник, 13 августа, в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Основатель Facebook рассказал, что поручил создание этого произведения всемирно известному скульптору и художнику Дэниелу Аршаму, который сотрудничал с такими брендами, как Tiffany & Co. и Pokémon.


 

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