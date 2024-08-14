



Цукерберг подарил своей жене скульптуру с ее изображением

Марк Цукерберг не устает оказывать знаки любви своей жене Присцилле Чан. На этот раз Марк подарил ей огромную скульптуру с ее изображением.



“Возвращаем римскую традицию создания скульптур своей жены”, — написал Цукерберг во вторник, 13 августа, в Instagram.

Основатель Facebook рассказал, что поручил создание этого произведения всемирно известному скульптору и художнику Дэниелу Аршаму, который сотрудничал с такими брендами, как Tiffany & Co. и Pokémon.