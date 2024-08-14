



Артефакты с Титаника хранятся на секретном складе

Сумочка из кожи аллигатора и крошечные флакончики духов, которые до сих пор источают сильный аромат, — вот лишь некоторые из драгоценных артефактов, найденных на месте самого известного в мире кораблекрушения — Титаника.



Точное местонахождение склада, где они хранятся, является тщательно охраняемым секретом из-за ценности его содержимого.

Все, что мы можем сказать, это то, что он находится где-то в Атланте, штат Джорджия, в Соединенных Штатах.



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Внутри полки забиты тысячами предметов: от перевернутой ванны и помятого иллюминатора до искусно гравированной стеклянной посуды и крошечных пуговиц.

