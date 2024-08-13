Новости » Life Style
Важный сотрудник продержался у Меган и Гарри всего три месяца
13.08.2024 13:00 Алина Груднева

Важный сотрудник продержался у Меган и Гарри всего три месяца

От Меган Маркл и принца Гарри ушел глава администрации Джош Кеттлер, который начал работать на герцогов Сассекских в мае 2024 года.

По данным издания People, семейство ожидало, что он будет сопровождать их в четырехдневном в туре по Колумбии, который начнется 15 августа.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Было принято решение разойтись по обоюдному согласию. Причина увольнения Кеттлера не раскрывается.

Ранее он был главой администрации и руководителем стратегического партнерства на коммуникационной платформе компании Cognixion. Кеттлер стал уже 18 сотрудником команды Меган и Гарри, который от них сбежал. Бывшие сотрудники уже неоднократно обвиняли Меган в буллинге (травле).

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы