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Польские истребители подняты по тревоге из-за российского самолета Ил-20
13.08.2024 13:54 Алина Груднева

Польские истребители подняты по тревоге из-за российского самолета Ил-20

Два польских истребителя F-16 были подняты по тревоге для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 в международном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

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Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 12 августа. 

"Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не нарушая польских территориальных вод", – сказано в сообщении.

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