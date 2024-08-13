



Польские истребители подняты по тревоге из-за российского самолета Ил-20

Два польских истребителя F-16 были подняты по тревоге для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 в международном пространстве над Балтийским морем.



Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.



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Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 12 августа.



"Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не нарушая польских территориальных вод", – сказано в сообщении.