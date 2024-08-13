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В Турции на людей напали с ножом возле мечети
13.08.2024 12:30 Алина Груднева

В Турции на людей напали с ножом возле мечети

В Турции 18-летний парень напал с ножом на людей возле мечети.

Это случилось в городе Эскишехир.

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По предварительным данным, ранения получили пять человек. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Нападавший скрывал свое лицо под маской персонажа из игры PUBG и пытался вести прямую трансляцию нападения при помощи камеры, установленной на шлеме. Полиция поймала парня и обезвредила.

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