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Флот РФ готов к нанесению ударов по Европе, - СМИ
13.08.2024 11:13 Алина Груднева

Флот РФ готов к нанесению ударов по Европе, - СМИ

Российский флот готов к нанесению ударов ракетами с ядерными боеголовками по Европе.

Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

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Уточняется, что флот подготовлен для нанесения ударов по объектам в глубине Европы, если разразится военный конфликт с НАТО.

"Карты целей, расположенных так далеко, как западное побережье Франции и Барроу-ин-Фернесс в Великобритании, подробно описаны в презентации для офицеров, подготовленной еще до полномасштабного вторжения в Украину", - сообщают журналисты.

По данным издания, документы с 32 целями НАТО в Европе были составлены в период с 2008 по 2014 год. 

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