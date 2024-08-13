



Красное море: третья подряд атака хуситов на один и тот же корабль

Йеменские хуситы совершили уже третью подряд атаку на один и тот же корабль в Красном море.



Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства при британских ВМС.



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Несмотря на очередную атаку хуситов на судно, жертв и разрушений не зафиксировано. Корабль продолжает движение к пункту назначения.



Утром сообщалось, что хуситы атаковали судно в 97 морских милях от йеменской Ходейды.

