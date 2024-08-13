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Хуситы захватили офис Управления ООН по правам человека
13.08.2024 13:39 Алина Груднева

Хуситы захватили офис Управления ООН по правам человека

Йеменские хуситы ворвались в штаб-квартиру Управления ООН по правам человека в Сане.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, боевики захватили документы, мебель и транспортные средства 3 августа.

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"Хуситы должны покинуть территорию и немедленно вернуть все имущество", — призвал Тюрк.

Официальный представитель йеменских хуситов не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

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