



Хуситы захватили офис Управления ООН по правам человека

Йеменские хуситы ворвались в штаб-квартиру Управления ООН по правам человека в Сане.



По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, боевики захватили документы, мебель и транспортные средства 3 августа.



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"Хуситы должны покинуть территорию и немедленно вернуть все имущество", — призвал Тюрк.



Официальный представитель йеменских хуситов не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.