Новый безлимитный тарифный план Wizz Air - год полетов 499 евро

Во вторник, 13 августа компания Wizz Air запустила план "All You Can Fly", позволяющий участникам летать по всем маршрутам авиакомпании за фиксированную годовую плату в 499 евро и 9,99 евро за каждый полет. После ознакомительного периода, который закончится 16 августа, плата возрастет до 599 евро.



После первого полета члены клуба платят 9,99 евро за каждый полет. Полеты бронируются не менее чем за три дня.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В стоимость членства не входит зарегистрированный багаж, и рейсы не могут быть изменены.



Всего авиакомпания предлагает 10 000 пакетов. Бронирование будет доступно с сентября 2024 года.