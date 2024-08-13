



Bloomberg: Кремль может объявить новую мобилизацию из-за нехватки солдат

По словам трех анонимных источников, близких к Кремлю и Министерству обороны России, российская армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. Региональные чиновники сейчас в среднем не выполняют более трети своих квот по набору.



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По словам двух анонимных источников, ситуация может заставить Россию рассмотреть новую мобилизацию. Чиновники могут представить это как меру ротации для фронтовых войск, сказал один из людей, в то время как другой сказал, что призыв может быть объявлен уже в конце этого года.

