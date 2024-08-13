



Поиграл в видеоигры и пошел убивать людей, транслируя это он-лайн

По сообщениям , нападавший, вооруженный ножом и надевший шлем, маску и бронежилет с неонацистской символикой, нанес ножевые ранения людям в чайном саду и на трамвайной остановке в северо-западном городе Эскишехир.



По данным турецкой телекомпании Haberturk, два человека находятся в критическом состоянии.



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По данным офиса губернатора Эскишехира, 18-летний юноша, опознанный как Арда К., был арестован после полицейской погони.



На кадрах видно, как нападавший бегает по окрестностям и наносит ножевые ранения людям, прежде чем его задержали.



Государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что нападавший находился под влиянием видеоигр, не предоставив никаких доказательств этого утверждения.



В сообщениях местных СМИ упоминается интернет-псевдоним, связанный с нападавшим, который, по всей видимости, занимался контентом, связанным с расистскими оскорблениями и массовыми убийствами.



На фотографии, опубликованной базирующимся в Стамбуле изданием Oksijen , предположительно демонстрирующей оружие и защитное снаряжение нападавшего, изображена маска с изображением черепа, связанного с неонацистами, нож, украшенный свастикой и другими нацистскими символами, а также жилет с изображением солнца, заимствованного нацистами.



Как сообщает Haberturk, нападавший транслировал нападение в социальных сетях с помощью камеры, прикрепленной к его жилету.



Турецкая газета Huriyet сообщила, что министр по делам семьи Турции заявил, что правительство "полно решимости бороться с цифровой зависимостью".

