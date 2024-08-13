



Как "Курская операция" Украины повлияет на войну?

На прошлой неделе Украина начала операцию в Курской области России, нанеся существенный удар по президенту России Владимиру Путину.



Внезапное нападение ошеломило путинские войска, в результате чего украинцы взяли под контроль 28 населенных пунктов и вынудили более 100 000 мирных жителей покинуть этот район.



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Путин пообещал "вышвырнуть врага" с российской территории после того, как официальные лица в Курске сообщили ему, что украинским войскам удалось продвинуться на 12 км в глубь территории.



Для Украины этот рейд стал столь необходимым подъемом морального духа на фоне непрекращающихся атак России вдоль протяженной 1000-километровой линии фронта, где ее силы сильно растянуты.



ITV News анализирует украинское вторжение и его возможные последствия:



Как развивалась атака?



В прошлый вторник несколько опытных бригад украинской армии вошли в Курскую область России, подавив пограничников и пехоту на нескольких контрольно-пропускных пунктах.



Российские военные блогеры сообщили, что украинские мобильные подразделения, каждое из которых имело несколько единиц бронетехники, стремительно продвигались на российскую территорию, обходя укрепления и сея панику по всему региону.



Мэтью Сэвилл, директор военных наук Королевского института объединенных оборонных исследований, сообщил, что украинские войска продвинулись почти на 30 километров в некоторых направлениях.



Он объяснил, что общая площадь, охваченная "вторжением", оценивается примерно в 247 квадратных километров. Неясно, какую часть этой территории они фактически контролируют.



Украинские военные активно использовали беспилотники для поражения российской военной техники и применяли средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских беспилотников и нарушения связи.



В то время как небольшие украинские группы перемещаются по региону, не стремясь удерживать территорию, другие войска, как сообщается, начали возводить оборонительные позиции в таких районах, как западная часть Суджи, города примерно в девяти километрах от границы.



Как реагируют российские военные?



Сообщается, что российские войска были застигнуты врасплох украинской атакой.



Им было трудно быстро отреагировать, поскольку большая часть их сил была сосредоточена на наступлении в Донецкой области на востоке Украины, в результате чего приграничный район Курска оставался слабо защищенным.



Российские военные блогеры утверждают, что российские подразделения, состоящие из менее опытных призывников, были легко подавлены опытными украинскими войсками.



Чтобы компенсировать нехватку войск, путинским военным пришлось полагаться на боевые самолеты и вертолеты.



Украине удалось сбить по меньшей мере один российский вертолет и повредить еще один.



Российские подкрепления при поддержке наемников "Вагнера", начали прибывать в Курскую область, но пока не смогли выбить украинские войска из Суджи и других районов.



В пятницу Министерство обороны России "заявило", что за четыре дня боев Украина "потеряла 945 солдат", однако данные о потерях со стороны России не раскрываются, и проверить эти цифры не представляется возможным.



Что говорят украинские власти об операции?



Президент Владимир Зеленский охарактеризовал вход войск как "исключительно вопрос безопасности Украины" и заявил, что его армия наносит ответный удар российским войскам, которые наносили удары из Курской области.



В видеопосте на своем канале в Telegram он добавил, что нанесение ударов по российским позициям, аэродромам и логистике, используемым для ударов по Украине, было "абсолютно справедливым", а целью миссии было "освобождение границы от российских военных".



Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил президенту, что силы Киева контролируют 620 квадратных километров Курской области, хотя это утверждение не удалось проверить.



Советник Зеленского Михаил Подоляк предположил, что операция может улучшить будущие переговоры Украины с Россией.



"Когда можно будет вести переговорный процесс таким образом, чтобы мы могли их подтолкнуть или что-то от них получить? Только когда война не будет идти по их сценариям", — сказал он.



Что говорит Россия?



Президент России охарактеризовал "вторжение" как "масштабную провокацию", которая включала "беспорядочный обстрел гражданских зданий, жилых домов и машин скорой помощи".



Путин предположил, что "нападение" Украины является попыткой остановить наступление Москвы в украинском регионе Донбасса и получить рычаги влияния на будущих мирных переговорах.



Выступая в понедельник перед высшими должностными лицами, он поклялся, что Москва достигнет всех своих военных целей.



"Очевидно, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать обстановку в приграничной зоне, чтобы попытаться дестабилизировать внутриполитическую обстановку в нашей стране", — заявил Путин.



"Главная задача России вытеснить - противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие государственной границы".



В понедельник исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с начала вторжения погибли 12 мирных жителей, а 121 человек, в том числе десять детей, получили ранения.



Он также сообщил, что украинские силы взяли под контроль 28 населенных пунктов и около 121 тысячи человек были эвакуированы из зон боевых действий.

Россия объявила чрезвычайное положение федерального значения в Курской области и начала контртеррористическую операцию в Белгороде и Брянске, предоставив местным властям дополнительные полномочия по управлению чрезвычайной ситуацией и усилению безопасности.



Каковы цели Украины и как может развиваться ситуация?



Украина, возможно, стремится заставить Россию отвлечь ресурсы из Донецкой области, где путинские войска добились медленного, но устойчивого прогресса.



Удерживая территорию Курска, Украина могла бы укрепить свои позиции на возможных будущих мирных переговорах и потенциально обменять эти районы на оккупированные Россией украинские территории.



Вторжение также разрушило утверждение Кремля о том, что Россия осталась незатронутой войной, и стало четким сигналом союзникам Украины о том, что армия Украины может взять войну под контроль.



Однако, несмотря на первоначальные успехи, операция может привести к истощению некоторых наиболее боеспособных подразделений Украины и оставить войска на Донецком направлении без необходимого подкрепления.



Кроме того, установление постоянного присутствия в Курской области может оказаться сложной задачей, поскольку украинские линии снабжения будут уязвимы для российских атак.







