



Польша закупит у США почти сотню вертолетов Apache на 10 млрд долларов

Польша подписала контракт с Соединенными Штатами Америки на закупку 96 современных вертолетов Apache.



Об этом сообщает Министерство обороны Польши.



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Вицепремьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подписал контракт с американским правительством на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом материально-технического и учебного обеспечения, а также боеприпасов и запасных частей.



Общая стоимость заключенного контракта составляет 10 млрд долларов.

