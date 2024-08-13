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Польша закупит у США почти сотню вертолетов Apache на 10 млрд долларов
13.08.2024 19:30 MIGnews.com

Польша закупит у США почти сотню вертолетов Apache на 10 млрд долларов

Польша подписала контракт с Соединенными Штатами Америки на закупку 96 современных вертолетов Apache.

Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

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Вицепремьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подписал контракт с американским правительством на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом материально-технического и учебного обеспечения, а также боеприпасов и запасных частей.

Общая стоимость заключенного контракта составляет 10 млрд долларов.
 

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