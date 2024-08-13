



В Австрии усилят борьбу с террористическими угрозами

В Австрии намерены усилить борьбу с террористическими угрозами после предотвращения теракта на концерте популярной певицы Тейлор Свифт, который был отменен в Вене.



По данным газеты Kronen Zeitung, такой анонс сделал канцлер Австрии Карл Негаммер.



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Он пообещал представить Совету нацбезопасности пакет мер для "решительных действий против террористической деятельности".



Негаммер предлагает предоставить австрийским спецслужбам возможности для отслеживания сообщений в мессенджерах, ужесточить правила в отношении собраний для групп, которые считаются враждебными к демократии.



Также он хочет принять новые меры по дерадикализации экстремистов и ввести новые положения, которые облегчат досудебное заключение несовершеннолетних.