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В Австрии усилят борьбу с террористическими угрозами
13.08.2024 21:30 Алина Груднева

В Австрии усилят борьбу с террористическими угрозами

В Австрии намерены усилить борьбу с террористическими угрозами после предотвращения теракта на концерте популярной певицы Тейлор Свифт, который был отменен в Вене.

По данным газеты Kronen Zeitung, такой анонс сделал канцлер Австрии Карл Негаммер.

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Он пообещал представить Совету нацбезопасности пакет мер для "решительных действий против террористической деятельности".

Негаммер предлагает предоставить австрийским спецслужбам возможности для отслеживания сообщений в мессенджерах, ужесточить правила в отношении собраний для групп, которые считаются враждебными к демократии.

Также он хочет принять новые меры по дерадикализации экстремистов и ввести новые положения, которые облегчат досудебное заключение несовершеннолетних.

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