В Австрии усилят борьбу с террористическими угрозами
В Австрии намерены усилить борьбу с террористическими угрозами после предотвращения теракта на концерте популярной певицы Тейлор Свифт, который был отменен в Вене.
По данным газеты Kronen Zeitung, такой анонс сделал канцлер Австрии Карл Негаммер.
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Он пообещал представить Совету нацбезопасности пакет мер для "решительных действий против террористической деятельности".
Негаммер предлагает предоставить австрийским спецслужбам возможности для отслеживания сообщений в мессенджерах, ужесточить правила в отношении собраний для групп, которые считаются враждебными к демократии.
Также он хочет принять новые меры по дерадикализации экстремистов и ввести новые положения, которые облегчат досудебное заключение несовершеннолетних.