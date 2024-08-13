



В Испании пытались продать подделку картины да Винчи

В Испании полиция задержала человека, который пытался продать поддельную картину Леонардо да Винчи за 1,3 миллиона евро.



Мужчина в возрасте примерно 40 лет задержан на границе с Францией.



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В ходе обыска в его машине нашли полотно. По документам, речь идет о портрете итальянского аристократа Джана Джакомо Тривульцио авторства Да Винчи. Подозрение вызвал тот факт, что срок действия разрешения на экспорт уже истек.



Полиция передала картину на экспертизу, в ходе которой было установлено, что это не оригинал, при чем, созданный в начале прошлого века.



"Таким образом, его стоимость составляет от 3000 до 5000 евро. Можно категорически исключить, что картина принадлежит да Винчи или любому другому итальянскому художнику того времени", – сообщили в полиции.