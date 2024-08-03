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Aerosmith завершает гастрольную деятельность
03.08.2024 11:27 Алина Груднева

Aerosmith завершает гастрольную деятельность

Популярная музыкальная группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности.

Согласно официальному заявлению коллектива, такое решение принято на фоне того, что солист Стивен Тайлер так и не смог полностью восстановиться после травмы голосовых связок.

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"Голос Стивена — это уникальный инструмент. На протяжении месяцев он без устали пытался вернуть свой голос в состояние, в котором он был до травмы.  Мы приняли тяжелое, но необходимое решение покинуть гастрольную сцену", — сказано в заявлении.

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