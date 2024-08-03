



Скабеева пригрозила Украине ракетами "Искандер-1000"

Рупор Кремля Ольга Скабеева возмутилась поставками в Украину истребителей F-16.



Пропагандистка назвала это "новым витком эскалации".



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Скабеева пригрозила Украине баллистическими ракетами "Искандер-1000".



"Новый виток эскалации, кажется, полностью снес голову советнику ОП. Подоляк требует немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру Ростовской, Белгородской, Курской областей", – возмутилась она.



По словам Скабеевой, Россия внимательно следит за "за всеми украинскими аэродромами", где могут появиться истребители.