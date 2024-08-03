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Скабеева пригрозила Украине ракетами "Искандер-1000"
03.08.2024 13:10 Алина Груднева

Скабеева пригрозила Украине ракетами "Искандер-1000"

Рупор Кремля Ольга Скабеева возмутилась поставками в Украину истребителей F-16. 

Пропагандистка назвала это "новым витком эскалации".

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Скабеева пригрозила Украине баллистическими ракетами "Искандер-1000".

"Новый виток эскалации, кажется, полностью снес голову советнику ОП. Подоляк требует немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру Ростовской, Белгородской, Курской областей", – возмутилась она.

По словам Скабеевой, Россия внимательно следит за "за всеми украинскими аэродромами", где могут появиться истребители.

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