



В Германии ответили, намерены ли привлекать своих военных для защиты Израиля

В Германии даже не обсуждается возможность привлечения немецких военных к защите Израиля от Ирана.



По данным информационного агентства DPA, такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус.



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По его словам, возможность поставок военных материалов будет обсуждаться только тогда, когда "придет время".



"На данный момент этот вопрос вообще не возникает", – подчеркнул министр.



Он добавил, что привлечение немецких военных к защите Израиля в настоящий момент является "немыслимым".