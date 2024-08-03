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В Германии ответили, намерены ли привлекать своих военных для защиты Израиля
03.08.2024 14:32 Алина Груднева

В Германии ответили, намерены ли привлекать своих военных для защиты Израиля

В Германии даже не обсуждается возможность привлечения немецких военных к защите Израиля от Ирана.

По данным информационного агентства DPA, такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус.

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По его словам, возможность поставок военных материалов будет обсуждаться только тогда, когда "придет время".

"На данный момент этот вопрос вообще не возникает", – подчеркнул министр.

Он добавил, что привлечение немецких военных к защите Израиля в настоящий момент является "немыслимым".

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