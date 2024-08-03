



США испытали гиперзвуковую ракету Dark Eagle

США испытали новые гиперзвуковые ракеты Dark Eagle с дальностью действия в 3000 километров.



В частности, проведены полевые и другие испытания, которые включали комплексные учения на Тихоокеанском ракетном полигоне на Гавайях.



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Ракету Dark Eagle класса "земля-земля" разработали компании Lockheed Martin и Northrop Grumman. Она предназначена для подавления огня на большой дистанции и уничтожения целей на расстоянии до трех тысяч километров.



Ракета способна развивать скорость, которая превышает звуковую в 5 раз.