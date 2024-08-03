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Россияне вывозят из Крыма в Сирию украинское зерно, - партизаны
03.08.2024 13:27 Mignews | фото: t.me/atesh_official

Россияне вывозят из Крыма в Сирию украинское зерно, - партизаны

Партизанское движение "Атеш" зафиксировало, что российские оккупанты переправляют похищенное в Украине зерно из оккупированного Крыма в Сирию. Партизаны зафиксировали, как зерно было загружено на сухогрузное судно "Матрос Кошка" в бухте Севастополя и отправлено через Ялту.

Оккупанты обеспечили судно патрульными кораблями и системами пеленгации воздушных целей, что может свидетельствовать об их страхе и панике. 

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"Все причастные к краже украинского зерна неизбежно понесут наказание! Сухим из воды не выйдет никто!", - написали партизаны в своем Telegram-канале.

Надо сказать, что незаконный вывоз зерна продолжается также с временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей.

 

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