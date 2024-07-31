



Самая масштабная атака РФ дронами за войну: Киев пережил 7-часовую тревогу

Ночью 31 июля войска РФ совершили одну из самых массированных атак по Украине ударными дронами за всю войну. Главной целью агрессора стал Киев. В столице тревога держалась 7 часов 14 минут. Правда, недолго было спокойно - через 30 минут после отбоя - в 06:33 - прозвучала новая.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"На столицу Украины, на мирный город, враг направил несколько десятков своих беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА", - написал начальник КГВА Сергей Попко в своем Telegram-канале.



Этой ночью воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений.



Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников. Тип БпЛА и точное количество позже обнародуют Воздушные Силы ВСУ.



По данным оперативной сводки, в Киеве, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Данные предварительные, информация уточняется.