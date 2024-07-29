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Генштаб ВСУ подтвердил успешную спецоперацию Сил обороны Украины в РФ
29.07.2024 22:02 Mignews.ua | фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ подтвердил успешную спецоперацию Сил обороны Украины в РФ

Силы обороны Украины недавно поразили несколько тяговых электроподстанций в Курской области (РФ), в результате чего возникли перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах. 

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, подтвердив работу систем ПВО противника, после которых прозвучали взрывы в районах четырех подстанций. Операцию провели силы Центра специальных операций "А" СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

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В Генштабе подчеркнули – промышленность России, которая работает на войну против Украины, является законной целью для украинских войск. Эти объекты обеспечивают функционирование железной дороги РФ, по которой перевозится вооружение и военная техника для поддержки российской оккупационной армии.

Напомним, 28 июля стало известно об успешной атаке СБУ на нефтебазу "Полевая" в Курской области (РФ). В ночь на 29 июля в Белгородской и Орловской областях России горели подстанции, а российское Минобороны заявило о сбитии 39 беспилотников над пятью регионами.

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